Samsung анонсировала новый процессор с графическими технологиями «как у PS5»

Благодаря неожиданному сотрудничеству, новая SoC может похвастаться графическим ядром Xclipse 920, разработанным по архитектуре AMD RDNA 2. С её помощью уже ближайшие смартфоны Samsung получат поддержку аппаратную трассировку лучей — технологию, которая являлась ранее ключевой особенностью PlayStation 5, Xbox Series X и видеокарт NVIDIA линейки RTX.

Из прочего в Exynos 2200 можно отметить использование схемы «1 + 3 + 4», которая применяется также в решениях от конкурентов. Также новый процессор поддерживает камеры разрешением до 200 Мп, 4К-дисплеи с частотой обновления 120Гц или экраны QHD+ с обновлением 144 Гц.

Есть шансы, что первыми смартфонами на базе нового чипа станут устройства линейки Galaxy S22. Их анонс ожидается уже 9 февраля 2022 года.