Samsung анонсировала новый складной смартфон на церемонии "Оскар"

Посмотреть запись церемонии, к слову, можно бесплатно в онлайн-кинотеатре Okko перейдя по ссылке. Несмотря на то, что официальная презентация грядущего Galaxy Z Flip запланирована на 11 февраля, уже вчера компания продемонстрировала особенности, а также дизайн устройства с помощью рекламного ролика. Так, стало известно, что новинка будет представлена в двух цветах: фиолетовом и черном. Ключевой фишкой смартфона является складной механизм, а также большой гибкий экран.

Galaxy Z Flip получит 6,7-дюймовый Dynamic AMOLED Full HD+ дисплей с 10 Мп селфи- камерой. Что касается основной камеры, то она выполнена в двух модулях с датчиками на 12 и 12 Мп. Смартфон будет работать на базе Snapdragon 855+ с 8 Гб оперативной и 256 Гб внутренней памяти.