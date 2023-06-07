Samsung анонсировала презентацию новых складных флагманов Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5

Samsung анонсировала презентацию новых складных флагманов Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5Наконец-то мы узнали сроки её проведения
Самое ожидаемое мероприятие конца лета — Galaxy Unpacked. И вот, наконец-то, Samsung официально заговорила о нём.
Представители компании заявили, что презентация состоится в конце июля. Причём в качестве места проведения был выбран Сеул — столица Южной Кореи. Впервые за всё время проведения Galaxy Unpacked.
Сообщается, что главной темой мероприятия, традиционно, станут смартфоны с гибкими экранами. Таким образом Samsung пытается продемонстрировать своё стремление к «инновациям и развитию мобильного опыта».
Отметим, что по данным инсайдеров, грядущий Unpacked пройдёт 26 июля. При этом в будущем планируется проводить шоу, посвящённые гибким устройствам, в разных городах, которые «тесно связаны с назначенной темой каждого события». Об этом заявили в Samsung.