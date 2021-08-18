Samsung анонсировала «прокаченную» версию смартфона среднего класса Galaxy A52

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Samsung анонсировала «прокаченную» версию смартфона среднего класса Galaxy A52Выглядит девайс заманчиво
Недорогой бестселлер Samsung — Samsung Galaxy A52 — наконец-то получил улучшенную версию. Южнокорейский IT-гигант представил Galaxy A52s, главной фишкой которого стала поддержка мобильных сетей 5G.
В основу аппарата лёг чип Snapdragon 778G, говорится на официальном сайте компании. При этом устройство получило 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с вырезом под фронтальную камеру по центру экрана. Частота обновления дисплея — 120 Гц, при этом в нём также «спрятан» сканер отпечатка пальцев.
Основная камера девайса состоит из четырёх модулей: на 64, 12, 5 и 5 Мп. Фронтальная на 32 Мп.
Ещё из интересного в новинке можно отметить защиту от влаги и пыли по стандарту IP67, аккумулятор на 4500 мАч и быструю зарядку на 25 Вт.
Старт продаж Samsung Galaxy A52s намечен на 3 сентября 2021 года. Цена устройства в версии 6/128 ГБ — 410 фунтов стерлингов или 41,5 тыс рублей.