Samsung анонсировала «прокаченную» версию смартфона среднего класса Galaxy A52

В основу аппарата лёг чип Snapdragon 778G, говорится на официальном сайте компании. При этом устройство получило 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с вырезом под фронтальную камеру по центру экрана. Частота обновления дисплея — 120 Гц, при этом в нём также «спрятан» сканер отпечатка пальцев.

Основная камера девайса состоит из четырёх модулей: на 64, 12, 5 и 5 Мп. Фронтальная на 32 Мп.