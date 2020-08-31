Samsung анонсировала смартфон-"монстра автономности" Galaxy M51

Еще из необычного можно отметить, что в Galaxy M51 сканер отпечатка пальцев расположился на боковой грани — это крайне странное решение, учитывая, что смартфон оснащен AMOLED-дисплеем. На данный момент устройство доступно в единственном варианте — 6/128 ГБ. При этом за эту самую версию попросят не так уж и много, а именно 360 евро или 31,5 тыс рублей.