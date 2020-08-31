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Samsung анонсировала смартфон-"монстра автономности" Galaxy M51
По вполне себе разумной цене
Samsung анонсировала смартфон-"монстра автономности" Galaxy M51. Устройство получилось не только “долгоиграющим”, но и достаточно интересным по части внутренностей за свою цену.
Анонс новинки случился внезапно: в то время, как все ждали появления Samsung Galaxy M51 на индийском рынке, компания выпустила устройство на рынке Германии. В основу смартфон лег процессора Snapdragon 730, при этом девайс также оснастили 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем, квадрокамерой на 64, 12, 5 и 5 Мп, гигантским аккумулятором на 7 000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки на 25 Вт.
Еще из необычного можно отметить, что в Galaxy M51 сканер отпечатка пальцев расположился на боковой грани — это крайне странное решение, учитывая, что смартфон оснащен AMOLED-дисплеем. На данный момент устройство доступно в единственном варианте — 6/128 ГБ. При этом за эту самую версию попросят не так уж и много, а именно 360 евро или 31,5 тыс рублей.