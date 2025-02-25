Samsung анонсировала сразу два недорогих смартфона — Galaxy A56 и Galaxy A36

Оба устройства получили обновленный дизайн и улучшенные характеристики по сравнению с предшественниками.

Модели изменят конструкцию блока камер, а также получат продленную поддержку обновлений — до шести лет, что на два года больше, чем у прошлогодних Galaxy A35 и A55.