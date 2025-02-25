Samsung анонсировала сразу два недорогих смартфона — Galaxy A56 и Galaxy A36

Опубликовано 25 февраля 2025, 07:151 мин.
Samsung анонсировала сразу два недорогих смартфона — Galaxy A56 и Galaxy A36Оба будут обновляться до 2031 года
Samsung официально представила два новых смартфона из серии Galaxy A — Galaxy A56 и Galaxy A36.
Оба устройства получили обновленный дизайн и улучшенные характеристики по сравнению с предшественниками.
Модели изменят конструкцию блока камер, а также получат продленную поддержку обновлений — до шести лет, что на два года больше, чем у прошлогодних Galaxy A35 и A55.
Galaxy A56 работает на процессоре Exynos 1580, а A36 получил чип Snapdragon 6 Gen 3. Оба смартфона оснащены 6.6-дюймовыми OLED-экранами, аккумуляторами емкостью 5000 мА·ч и поддерживают быструю зарядку мощностью 45 Вт.
Дата старта продаж пока не объявлена, но устройства уже получили сертификацию в Индии. Точная цена пока также неизвестна.