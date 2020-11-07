Samsung анонсировала среднебюджетный смартфон с большим аккумулятором

Galaxy M21s получил S-AMOLED Infinity-U дисплей на 6,4 дюйма с разрешением FullHD+. Новинка работает на базе процессора Exynos 9611 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти. В смартфон можно вставить карту памяти MicroSD. Примечательно, что аппарат оборудован большим аккумулятором на 6000 мАч. Кроме того, модель поддерживает быструю зарядку на 15 Вт.

Что касается фотовозможностей, в основной камере Galaxy M21s имеются три модуля на 64, 8 и 2 Мп. В то же время, селфи-камера рассчитана на 32 Мп. Оценили новинку в 275 долларов.