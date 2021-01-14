Samsung анонсировала свой самый дешёвый 5G-смартфон Galaxy A32 5G

Речь идёт о Samsung Galaxy A32 5G, слухи о котором ходили по сети последние месяц-два. Как и ожидалось, устройство получило поддержку мобильных сетей пятого поколения, став при этом самым доступным смартфоном компании с данной особенностью.

Galaxy A32 5G оснастили 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, каплевидным вырезом под 13 Мп фронтальную камеру и от 4 до 8 ГБ оперативной памяти, говорится на официальном сайте компании. Постоянная память во всех вариантах одинаковая — 128 ГБ. В основу новинки лёг процессор MediaTek Dimensity 720.