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Samsung анонсировала свой самый дешёвый 5G-смартфон Galaxy A32 5G
Как минимум на бумаге устройство выглядит очень интересным для своего сегмента
Samsung, по всей видимости, решила побороться с Xiaomi за звание «самой продуктивной компании». Подходит к концу лишь первая половина января, а корейский техногигант уже успел подготовить сразу два интересных анонса. И если Galaxy S21 покажут лишь сегодня вечером, то свой самый дешёвый 5G-смартфон компания уже анонсировала.
Речь идёт о Samsung Galaxy A32 5G, слухи о котором ходили по сети последние месяц-два. Как и ожидалось, устройство получило поддержку мобильных сетей пятого поколения, став при этом самым доступным смартфоном компании с данной особенностью.
Galaxy A32 5G оснастили 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, каплевидным вырезом под 13 Мп фронтальную камеру и от 4 до 8 ГБ оперативной памяти, говорится на официальном сайте компании. Постоянная память во всех вариантах одинаковая — 128 ГБ. В основу новинки лёг процессор MediaTek Dimensity 720.
Устройство также получило аккумулятор на 5 000 мАч и основную камеру на 48, 8, 5 и 2 Мп. Информация о точной цене и сроках появления в продаже появится чуть позднее.