Samsung анонсировала свой самый тонкий складной смартфон — Galaxy Z Fold SE

Правда, есть нюанс — релиз состоится лишь в Корее и Китае. Известно, что Galaxy Z Fold SE на 1.5 мм тоньше и на 3 грамма легче, чем Galaxy Z Fold 6, при этом его толщина составляет всего 1.6 мм, а вес — 236 граммов.

Внутренний экран устройства — 8 дюймов, а внешний — 6.5 дюймов, что больше по сравнению с экранами Fold 6, которые составляют 7.6 и 6.3 дюйма.

Galaxy Z Fold SE оснащен 16 ГБ оперативной памяти. Это особенно полезно при выполнении задач с использованием искусственного интеллекта (например, в интерпретации разговоров в реальном времени, редактировании изображений и транскрибировании аудио).

Основная камера устройства была улучшена до 200 Мп, что значительно превосходит 50 Мп у Galaxy Z Fold 6.

Цена устройства составляет около $2025.