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Samsung анонсирует два складных флагмана и Galaxy S21 FE в один день
И случится это уже в ближайшие месяцы
В последние недели по сети ходит множество слухов о грядущих устройствах Samsung. В том числе о дате релиза складных Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, а также недорогом флагмане Galaxy S21 FE. Теперь же стало известно, что все эти устройства будут представлены в один день.
Да, прежние утечки гласили, что гибкие смартфоны представят в июле, а новый Galaxy S FE в августе. Но PhoneArena пишет, что «планы изменились» и теперь все три устройства будут анонсированы одновременно — между началом и серединой августа 2021 года.
Напомним, что различные интернет-инсайдеры уже сообщили, что как минимум один из смартфонов линейки Galaxy Z получит подэкранную фронтальную камеру. Вместе с флагманским «железом» и поддержкой стилуса S Pen, это может сделать из него по-настоящему ультимативный аппарат.