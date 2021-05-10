Samsung анонсирует два складных флагмана и Galaxy S21 FE в один день

Да, прежние утечки гласили, что гибкие смартфоны представят в июле, а новый Galaxy S FE в августе. Но PhoneArena пишет, что «планы изменились» и теперь все три устройства будут анонсированы одновременно — между началом и серединой августа 2021 года.

Напомним, что различные интернет-инсайдеры уже сообщили, что как минимум один из смартфонов линейки Galaxy Z получит подэкранную фронтальную камеру. Вместе с флагманским «железом» и поддержкой стилуса S Pen, это может сделать из него по-настоящему ультимативный аппарат.