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Опубликовано 31 мая 2024, 07:55
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Samsung больше не главный производитель складных смартфонов

Новый лидер из Китая
Складные смартфоны остаются относительно новой концепцией, но за последние несколько лет их качество значительно улучшилось.
Samsung больше не главный производитель складных смартфонов
© 9to5Google

Samsung долгое время был лидером на рынке складных устройств, но в последнее время компания уступила свои позиции на фоне усиливающейся конкуренции и стагнации моделей Galaxy.

Новый отчет от Counterpoint Research показывает, что доля Samsung на мировом рынке складных смартфонов сократилась до 23%, тогда как Huawei стала новым лидером с 35% от общего объема поставок.

Это происходит на фоне роста всего рынка складных смартфонов почти на 50%.

Другими крупными игроками на рынке стали Motorola с 11% и Honor с 12%. Обе компании показали значительный рост в течение 2023 года, что, вероятно, связано с успешными моделями, такими как Razr+ и Magic V2, которые привлекли внимание потребителей.

Прошлогодние модели Galaxy Fold 5 и Flip 5 от Samsung были лишь незначительными обновлениями по сравнению с предыдущими версиями.

Помимо значительно увеличенного внешнего дисплея у Flip 5, Samsung не внесла существенных изменений ни в аппаратное, ни в программное обеспечение своих складных устройств.

В то же время конкуренты, такие как Motorola, Honor, Google и Oppo/OnePlus, предлагали новые улучшения в плане аппаратного обеспечения, программного обеспечения и камер, которых не было у Samsung.

Источник:9to5Google
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Складной смартфон
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#Huawei
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#Samsung