Samsung больше не главный производитель складных смартфонов

Samsung больше не главный производитель складных смартфоновНовый лидер из Китая
Samsung долгое время был лидером на рынке складных устройств, но в последнее время компания уступила свои позиции на фоне усиливающейся конкуренции и стагнации моделей Galaxy.
Новый отчет от Counterpoint Research показывает, что доля Samsung на мировом рынке складных смартфонов сократилась до 23%, тогда как Huawei стала новым лидером с 35% от общего объема поставок.
Это происходит на фоне роста всего рынка складных смартфонов почти на 50%.
Другими крупными игроками на рынке стали Motorola с 11% и Honor с 12%. Обе компании показали значительный рост в течение 2023 года, что, вероятно, связано с успешными моделями, такими как Razr+ и Magic V2, которые привлекли внимание потребителей.
Прошлогодние модели Galaxy Fold 5 и Flip 5 от Samsung были лишь незначительными обновлениями по сравнению с предыдущими версиями.
Помимо значительно увеличенного внешнего дисплея у Flip 5, Samsung не внесла существенных изменений ни в аппаратное, ни в программное обеспечение своих складных устройств.
В то же время конкуренты, такие как Motorola, Honor, Google и Oppo/OnePlus, предлагали новые улучшения в плане аппаратного обеспечения, программного обеспечения и камер, которых не было у Samsung.