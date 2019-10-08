Samsung будет ежемесячно обновлять прошивку на своих смартфонах

То, что в списке значится такое устройство как Galaxy Fold вряд ли кого-то удивит — в конце концов, это флагманский смартфон, который обязан получать самые свежие обновления максимально часто. А вот то, что в списке фигурирует Galaxy A50 вызывает вопрос, причем положительного характера, касающиеся намерений Samsung стать лидером рынка в плане поддержки своих устройств. Но возможно, A50 будет получать постоянные обновления лишь в связи с тем, что среднебюджетный смартфон Samsung показал очень хорошие результаты продаж.

Также немало вопросов вызывает наличие в списке устройств, которые получат обновления на ежемесячной основе, не самого популярного Galaxy Xcover 4. Хотя, вероятно, данное решение уже связано с тем, что большая часть продаж защищенного смартфона идет со стороны корпоративных клиентов и вполне логично, что корейский гигант не хочет разочаровать данный сегмент покупателей, забыв о своевременном выпуске заплаток безопасности.