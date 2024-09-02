Samsung будет вынуждена поднять цену на Galaxy S25 из-за подорожная процессора Snapdragon 8 Gen 4

По слухам, из-за задержек с производством собственного чипа Exynos 2500 и низкой доходности 3nm GAA техпроцесса, Samsung будет вынуждена отказаться от привычной стратегии использования двух процессоров и полностью полагаться на Qualcomm.

Ожидается, что стоимость Snapdragon 8 Gen 4 будет на 30% выше, чем у его предшественника, что неминуемо скажется на конечной цене Galaxy S25.

Samsung может либо перенести это увеличение на потребителей, либо попытаться частично компенсировать разницу за счет собственной прибыли, что также не является выгодным решением для компании.