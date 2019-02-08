Samsung дарит засекреченные новые наушники за предзаказ Galaxy S10

Чем ближе анонс флагманских смартфонов Samsung Galaxy S10, тем больше подробностей о них появляются в сети и тем на большие ухищрения идут фанаты, чтобы добыть ещё несколько крупиц информации.
На этот раз, очередной «клад» нашли в исходном коде странички официального русскоязычного сайта Samsung, посвящённой грядущему мероприятию Galaxy Unpacked. На видимой части сайта ведётся обратный отсчёт до начала мероприятия — 20 февраля 2019 года в 22:00 по московскому времени.
Но в коде есть и дополнительная информация, невидимая простым пользователям. Например, там сообщается, что предварительный заказ смартфонов откроется в день анонса — 20 февраля. Также сообщается о подарке всем оформившим предзаказ: « Оформи предзаказ нового флагмана прямо сейчас и получи беспроводные наушники Galaxy Buds в подарок».
Отметим, что беспроводные наушники Galaxy Buds пока не анонсированы Samsung. Их дебют ожидается одновременно с Galaxy S10. Наушники должны прийти на смену Gear IconX и смогут заряжаться без проводов от Galaxy S10+.