Samsung дарит засекреченные новые наушники за предзаказ Galaxy S10

Чем ближе анонс флагманских смартфонов Samsung Galaxy S10, тем больше подробностей о них появляются в сети и тем на большие ухищрения идут фанаты, чтобы добыть ещё несколько крупиц информации.

На этот раз, очередной «клад» нашли в исходном коде странички официального русскоязычного сайта Samsung, посвящённой грядущему мероприятию Galaxy Unpacked. На видимой части сайта ведётся обратный отсчёт до начала мероприятия — 20 февраля 2019 года в 22:00 по московскому времени.