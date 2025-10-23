Samsung делает ставку на Galaxy S26 Ultra: производство модели начнется в декабре

На решение также повлияли низкие продажи Galaxy S25 Edge, и отмена производства S26 Edge, из-за чего вендор переключился на флагманы. Изначально планировалось выпустить все три модели до конца года, но из-за ограничений производственных мощностей и высокой популярности Galaxy S25 Ultra, компания сосредоточилась на Ultra-модели следующего поколения.

В отчёте, представленном инсайдерами из The Elec говорится, что на данный момент разрешение на производство получено только для OLED-дисплея Galaxy S26 Ultra, а разрешение на производство моделей Galaxy S26 и Galaxy S26 Plus будет получено в декабре, а начнётся в январе.

По мнению анонимного источника, это стратегически обосновано, так как концепция Galaxy S26 Ultra уже завершена, и Samsung видит в этом перспективу: Galaxy S25 Ultra сейчас приносит более половины продаж. Однако некоторые характеристики S26 Ultra, о которых уже известно, такие как аккумулятор, могут быть улучшены в будущем.