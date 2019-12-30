Samsung делает ставку на новый гибкий смартфон Galaxy Fold 2

Так, если верить данным корейского источника, Galaxy Fold 2 появится в открытой продаже сразу же после презентации, в то время как появления Galaxy S11 на прилавках придется какое-то время подождать. При этом это очень интересный ход со стороны Samsung, учитывая, что первое поколение Galaxy Fold также было представлено в один день с Galaxy S10, но в продажу поступило даже позже более позднего Galaxy Note 10.

Напомним, что последние утечки утверждают, что новое поколение гибких смартфонов Samsung будет иметь форм-фактор раскладушки, примерно как Motorola RAZR 2019. По цене никакой точной информации пока что нет, но некоторые инсайдеры утверждают, что новинка будет стоит в пределах 1000 долларов.