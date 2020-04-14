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Samsung добавила NFC-модуль в свой недорогой смартфон Galaxy M21 специально для России
Полноценный анонс, судя по всему, состоится уже совсем скоро
Samsung Electronics готовит запуск сразу двух популярных и недорогих смартфонов на территории России — Galaxy M21 и Galaxy M11. Что интересно, компания, специально для российского рынка, добавила в оба устройства NFC-модуль для бесконтактной оплаты.
Что же касательно характеристик смартфонов, то Samsung Galaxy M21 оснащен Super AMOLED-дисплеем на 6,4 дюйма, фронтальной камерой на 20 Мп, расположенной в вырезе в форме капли, а также основной тройной камерой на 48, 8 и 5 Мп. Основывается смартфон на базе фирменного процессора Exynos 9611. Но отличительной особенностью устройства является его “долгоиграющий” аккумулятор на 6 000 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт.
В свою очередь Galaxy M11 имеет 6,4-дюймовый дисплей, фронтальную камеру на 8 Мп и тоже тройную основную, но уже на 13, 2 и 5 Мп. К сожалению, неизвестно, на базе какого процессора работает аппарат, но зато официально заявлен аккумулятор на 5 000 мАч.
Информация о цене новинок будет раскрыта чуть позднее.