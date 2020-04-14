Samsung добавила NFC-модуль в свой недорогой смартфон Galaxy M21 специально для России

Что же касательно характеристик смартфонов, то Samsung Galaxy M21 оснащен Super AMOLED-дисплеем на 6,4 дюйма, фронтальной камерой на 20 Мп, расположенной в вырезе в форме капли, а также основной тройной камерой на 48, 8 и 5 Мп. Основывается смартфон на базе фирменного процессора Exynos 9611. Но отличительной особенностью устройства является его “долгоиграющий” аккумулятор на 6 000 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт.