Samsung добавила в свои гибкие смартфоны продляющую жизнь аккумуляторов функцию

Телефоны
Сегодня в 11:30
Samsung добавила в свои гибкие смартфоны продляющую жизнь аккумуляторов функциюProtect battery
Стало известно о нововведении, которые получили гибкие смартфоны южнокорейского гиганта Samsung — Galaxy Z Fold3 и Z Flip3.
Сообщается, что благодаря обновлению One UI 3.1.1 устройства обзавелись новой функцией, призванной продлить жизнь аккумуляторов. Опцию назвали Protect battery и найти ее можно в настройках системы. Принцип работы нововведения в том, чтобы ограничить заряд аккумулятора более чем на 85%.
Напомним, что в ходе ряда исследований было установлено, что литий-ионные аккумуляторы, которые заряжаются до 100%, сталкиваются с перегрузкой на элемент питания, что впоследствии уменьшает срок их эффективной работы.
Стоит отметить, что данная функция не является новой для Samsung — она уже была реализована в планшетах производителя.