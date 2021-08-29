Samsung добавила в свои гибкие смартфоны продляющую жизнь аккумуляторов функцию

Напомним, что в ходе ряда исследований было установлено, что литий-ионные аккумуляторы, которые заряжаются до 100%, сталкиваются с перегрузкой на элемент питания, что впоследствии уменьшает срок их эффективной работы.

Стоит отметить, что данная функция не является новой для Samsung — она уже была реализована в планшетах производителя.