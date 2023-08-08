Samsung добавила в свои смартфоны поддержку любых Android-виджетов на экране блокировки

Ранее пользователи были ограничены только стандартным набором виджетов от Samsung, но благодаря новому обновлению Good Lock, теперь можно добавлять и сторонние решения прямо на экран блокировки.

Good Lock — это модуль Samsung для настройки пользовательского интерфейса на смартфонах Galaxy. Например, недавно анонсированный Galaxy Z Flip 5 может отображать приложения сторонних разработчиков на внешнем экране благодаря этому приложению.