Телефоны
10:07, 08 августа 2023
1 мин.

Samsung добавила в свои смартфоны поддержку любых Android-виджетов на экране блокировки

А не только заранее «разрешённых»

Samsung внесла интересное обновление в свою оболочку One UI, позволяя пользователям добавлять на экран блокировки любые виджеты Android, а не только предоставленные компанией.

Ранее пользователи были ограничены только стандартным набором виджетов от Samsung, но благодаря новому обновлению Good Lock, теперь можно добавлять и сторонние решения прямо на экран блокировки.

Good Lock — это модуль Samsung для настройки пользовательского интерфейса на смартфонах Galaxy. Например, недавно анонсированный Galaxy Z Flip 5 может отображать приложения сторонних разработчиков на внешнем экране благодаря этому приложению.

Samsung добавила в свои смартфоны поддержку любых Android-виджетов на экране блокировки
© 9to5Google

Чтобы начать использовать новую функцию, пользователи должны скачать приложение Good Lock из Galaxy Play Store, затем найти и установить модуль LockStar. После установки модуля можно добавлять и настраивать виджеты на экране блокировки.

Однако стоит отметить, что есть некоторые ограничения: виджеты привязаны к основному виджету часов и могут быть размещены только на определенном расстоянии от него. А значит слишком большие виджеты не смогут уместиться в этой области.

Источник:9to5Google
Теги:
#ANDROID
,
#виджеты
,
#Samsung
Новости партнеров
Новости партнеров