Samsung добавит 16 ГБ оперативки даже в базовый Galaxy S26 на фоне критики прошлой модели

Согласно отчёту Macquarie Research, в 2026 году все модели Galaxy S26, включая базовую, получат 16 ГБ оперативной памяти. Ранее такой объём предлагался лишь в Galaxy S25 Ultra, и то только для рынков Китая, Кореи и Тайваня.

На фоне стремительного развития локального ИИ в смартфонах, Samsung решила усилить техническую базу — больше оперативной памяти позволит обрабатывать больше задач в фоновом режиме и расширит возможности ИИ-функций.

По данным инсайдера @Jukanlosreve, решение связано также с попыткой не отставать от китайских конкурентов, предлагающих топовое «железо» даже в недорогих моделях.

Интересно, что Apple, как ожидается, не будет повышать объём оперативки выше 12 ГБ — даже в грядущих iPhone 17 и 18. Базовые версии iPhone по-прежнему могут получить лишь 8 ГБ памяти, что даст Galaxy S26 преимущество хотя бы по этому параметру.