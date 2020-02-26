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Вчера 20:50

Samsung добавит в Android элементы из компьютерной версии Windows

Правда, вряд ли стоит ждать появления подобного решения в линейке Samsung Galaxy S
Samsung долгое время пытается сделать из собственной прошивки что-то интересное. Вот и на этот раз в сети появилась информация о том, что компания подала заявку на получение достаточно необычного патента.

Так, если верить имеющимся изображениям, Samsung добавит в Android, через собственную оболочку OneUI, некоторые элементы из компьютерной версии Windows. Речь идет о таких кнопках, как “закрыть”, “свернуть” и “минимизировать окно”. Вряд ли южнокорейский гигант станет использовать подобное решение при создании смартфонов, но вот для того же Galaxy Fold появление подобных элементов управления видится вполне логичным.

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Что интересно, на заре появления такого класса устройств, как смартфоны, у Microsoft была такая операционная система как Windows Mobile. И там, в свою очередь, как раз имелась как минимум одна кнопка из настольной версии — кнопка “закрыть”,