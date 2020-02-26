Samsung добавит в Android элементы из компьютерной версии Windows

Так, если верить имеющимся изображениям, Samsung добавит в Android, через собственную оболочку OneUI, некоторые элементы из компьютерной версии Windows. Речь идет о таких кнопках, как “закрыть”, “свернуть” и “минимизировать окно”. Вряд ли южнокорейский гигант станет использовать подобное решение при создании смартфонов, но вот для того же Galaxy Fold появление подобных элементов управления видится вполне логичным.