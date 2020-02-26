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Вчера 20:50
Samsung добавит в Android элементы из компьютерной версии Windows
Правда, вряд ли стоит ждать появления подобного решения в линейке Samsung Galaxy S
Samsung долгое время пытается сделать из собственной прошивки что-то интересное. Вот и на этот раз в сети появилась информация о том, что компания подала заявку на получение достаточно необычного патента.
Так, если верить имеющимся изображениям, Samsung добавит в Android, через собственную оболочку OneUI, некоторые элементы из компьютерной версии Windows. Речь идет о таких кнопках, как “закрыть”, “свернуть” и “минимизировать окно”. Вряд ли южнокорейский гигант станет использовать подобное решение при создании смартфонов, но вот для того же Galaxy Fold появление подобных элементов управления видится вполне логичным.
Что интересно, на заре появления такого класса устройств, как смартфоны, у Microsoft была такая операционная система как Windows Mobile. И там, в свою очередь, как раз имелась как минимум одна кнопка из настольной версии — кнопка “закрыть”,