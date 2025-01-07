Samsung добавит в свои смартфоны ИИ-функцию, которая давно есть на Pixel и iPhone

Ранее приложение Samsung Voice Recorder поддерживало лишь создание транскрипций и сводок для записей, но не для звонков.

С выходом One UI 7 появилась функция транскрипции звонков, однако возможность их краткого изложения осталась недоступной.

Согласно коду последнего обновления приложения (версия 21.5.70.78), Samsung тестирует функцию сводок звонков. Для её работы сначала будет создана текстовая транскрипция, которая затем обрабатывается для генерации сводки.

Пользователи смогут выбрать между облачной обработкой и локальной, чтобы защитить свои данные.

Эта технология схожа с тем, что предлагают Google на Pixel 9 и Apple на iPhone 15 Pro и iPhone 16 с Apple Intelligence.