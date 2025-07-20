Samsung добилась утончения рамок Galaxy Z Flip 7 благодаря новой гидроизоляции

Об этом рассказал известный инсайдер Ice Universe. Защитный экран в смартфоне стал больше, занимая почти всю поверхность, а датчики и вспышка размещены в вырезах. За счёт этого рамки стали значительно тоньше — всего 1,25 мм, что тоньше, чем у Galaxy S25 Ultra, и это, по словам инсайдера, указывает на возможное улучшение рамок у будущих флагманов, так как отработанная на одной модели технология может распространиться и на другие девайсы производителя.

В отличие от Galaxy Z Flip 6 с толстыми рамками Z Flip 7 имеет улучшенную крышку, сдвигающую экран к краям. Это нововведение стало возможным благодаря новому модулю дисплея, который прошёл тщательное тестирование.