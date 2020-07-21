Samsung допустила крупную утечку "долгоиграющего" Galaxy M31s накануне анонса

Так, девайс появился в базе данных Google Play Console, благодаря чему уже сейчас стали точно известны некоторые характеристики устройства. Судя по всему, Samsung Galaxy M31s будет работать на базе процессора Exynos 9611, иметь 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти постоянной. На старте девайс в качестве операционной системы будет полагаться на Android 10, но, возможно, со временем получит обновление до Android 11.