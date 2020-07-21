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Samsung допустила крупную утечку "долгоиграющего" Galaxy M31s накануне анонса
Но нам это только на руку
Уже совсем скоро, 30 июля, ожидается анонс нового недорогого смартфона Samsung - Galaxy M31s. Отличительной особенностью устройства должен стать его аккумулятор емкостью 6 000 мАч. Но как это часто бывает, компания допустила крупную утечку своего "долгоиграющего" смартфона прямо накануне анонса.
Так, девайс появился в базе данных Google Play Console, благодаря чему уже сейчас стали точно известны некоторые характеристики устройства. Судя по всему, Samsung Galaxy M31s будет работать на базе процессора Exynos 9611, иметь 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти постоянной. На старте девайс в качестве операционной системы будет полагаться на Android 10, но, возможно, со временем получит обновление до Android 11.
Что интересно, устройство также должно получить основную камеру на 64 Мп, а это, с учетом предполагаемой цены новинки в примерно 20 тыс рублей, крайне приятный показатель.