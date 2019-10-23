Samsung дразнит новым процессором для своих недорогих смартфонов

По большей части, вся доказательная база упирается в слова популярного интернет-инсайдера AndroidSaint, который на своей страничке в Twitter утверждает, что речь Samsung готовит процессор Samsung Exynos 9630, который станет основой для будущих недорогих хитов от корейского производителя — Samsung Galaxy A. Также он рассказал, что новинка будет создана по 8-нм техпроцессу, что должно будет обеспечить большую энергоэффективность устройств, работающих на базе нового процессора.

Напомним, что согласно последним слухам, обновленная линейка Galaxy A будет представлена широкой публике уже в конце 2019 года, в декабре-месяце.