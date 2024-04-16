Samsung Galaxy A55 и Galaxy S23 FE сравнили: какой смартфон станет лучшей покупкой

Samsung Galaxy A55 и Galaxy S23 FE сравнили: какой смартфон станет лучшей покупкойОтличное сравнение для тех, кто мечится
Но наши коллеги из GSMArena все же решили сравнить устройства, чтобы помочь обычным пользователям сделать свой выбор.
Galaxy S23 FE
Плюсы: значительно более производительный процессор Snapdragon 8 Gen 2, лучшая камера с 10-мегапиксельным телеобъективом, более компактный корпус. Минусы: меньший экран, более низкая автономность, но высокая цена.
Galaxy A55
Плюсы: большой 6.5-дюймовый экран, емкая батарея 5000 мАч, доступная цена. Минусы: менее производительный процессор Exynos 1380, менее продвинутая камера, более габаритный корпус.
В целом, Galaxy S23 FE оказался сбалансированнее, предлагая лучшую производительность, камеру и дизайн. Однако, Galaxy A55 может стать более привлекательным вариантом для тех, кто ищет смартфон с большим экраном, длительным временем автономной работы и доступной ценой.