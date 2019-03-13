Samsung Galaxy A90 станет недорогим смартфоном с флагманским процессором и камерой на 45 Мп

Компания Samsung упомянула готовящийся к выпуску смартфон Galaxy A90 на официальной страничке, продвигающей Asphalt 9 и перечисляющей «бескомпромиссные игровые устройства».

Также в списке «бескомпромиссных игровых устройств» упоминаются все варианты Galaxy S10, Galaxy Note9 и планшет Galaxy Tab S5e. В отличие от Galaxy S10 и Galaxy Note9, будущая новинка входи в серию более доступных смартфонов.

Согласно более ранним утечкам, Samsung Galaxy A90 получит необычную камеру разрешением 45 Мп. Она будет сочетать выдвижной и вращающийся механизмы. Своего рода смесь систем смартфонов Oppo Find X и Oppo N1 (на иллюстрации). Это позволит использовать камеру и как тыльную, и как фронтальную, в зависимости от позиции.

Также в сети появилась информация, что Samsung готовит «бюджетный флагман» на базе топового процессора Qualcomm Snapdragon 855 и по цене дешевле Galaxy S10e. По одной из версий, им станет именно Galaxy A90.

Официальный дебют Samsung Galaxy A90 ожидается во втором квартале 2019 года.