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Samsung Galaxy Note 10 — был стальным, стал просто металлическим

Теперь только алюминий

Когда компания Samsung впервые опубликовала рекламное видео для нового флагманского смартфона Galaxy Note 10, там упоминалась стальная рамка корпуса. Как оказалось, это была просто ошибка.

Теперь Samsung устранила все упоминания о стальной рамке как в рекламном видео, так и у себя на сайте. На сайте, например, вместо «полированной нержавеющей стали» теперь значится «полированный металл». В остальном смартфон остался прежним.

Старое видео со стальной рамкой

Ранее Samsung уже пришлось оправдываться перед пользователями за своё спорное решение убрать стандартный 3,5-мм разъём для наушников.

В России Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ предлагаются для предзаказа за 76 990 и 89 990 рублей соответственно.Розничные продажи начнутся 23 августа 2019 года.

Новое видео без упоминания стали
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