Samsung Galaxy Note 10 и 10+ будут отличаться не только размером, но и камерами

В сети появились дополнительные подробности о смартфоне Samsung Galaxy Note 10, который пока не был представлен официально. Информацией на этот раз поделился ресурс PhoneArena.

Он подтвердил, что Samsung Galaxy Note 10 может быть выпущен в двух версиях, но также отметил, что он будет отличаться не только размерами и диагональю дисплея, но и камерами.

По предварительным данным, две модели могут выйти как Galaxy Note 10 и 10+. Но с большей вероятностью стоит ожидать обычного Galaxy Note 10 и уменьшенного и упрощённого Galaxy Note 10e, по аналогии с Galaxy S10 и Galaxy S10e. Старшая модель должна получить диагональ 6,75 дюйма и шесть камер, как у Galaxy S10 5G — четыре сзади и две спереди. Более компактная и доступная Galaxy Note 10 получит пять модулей камер, лишившись сенсора ToF (time-of-flight).

Согласно более ранним утечкам, Samsung Galaxy Note 10 станет самым большим смартфоном в серии и будет довольно сильно похож по дизайну на Galaxy S10 5G с четверной основной камерой и двойной фронтальной, врезанной прямо в дисплей. Также возможно избавление от кнопок на корпусе.

Официальный дебют Galaxy Note 10 ожидается в августе 2019 года.