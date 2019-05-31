Samsung Galaxy Note 10 лишат кнопок

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску флагманском смартфоне Samsung Galaxy Note 10, пока не представленном производителем официально. Информацией поделился профильный ресурс AndroidPolice со ссылкой на «осведомлённые» источники.
По данным источника, Galaxy Note 10 лишится 3,5-мм разъёма для наушников, а также аппаратных кнопок вроде кнопки включения, Bixby и регулировки громкости. Кнопки будут заменены сенсорными областями слегка приподнятыми над корпусом и/или с текстурой на краях.
Отсутсвие разъёма под наушники может дать больше пространства для аккумулятора, а также упростить общий дизайн. Фальшивые кнопки обещают большую прочность и устойчивость к внешним повреждениям.
Впрочем, специалисты восприняли этот слух скептически — слишком радикальны такие изменения, тогда как от Samsung Galaxy Note 10 ожидается «эволюция», а не «революция».