Samsung Galaxy Note 10 научится снимать именно так, как требуется пользователю

Заявки были поданы британской компанией Fieldfisher, которая часто выступает от имени Samsung Electronics.

Марки Smart ISO и AI-ISO относятся к классу 9 и охватывают «камеры, смартфоны, датчики камер, программное обеспечение для датчика изображения».

Предположительно, система с «умной» светочувствительностью позволит автоматически регулировать значение ISO в разных условиях съёмки. Она также сможет запоминать предпочтения пользователя для съёмки в разных условиях и со временем совершенствоваться.

Samsung уже назначила презентацию Galaxy Note 10 на 7 августа 2019 года.