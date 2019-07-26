Samsung Galaxy Note 10 научится снимать именно так, как требуется пользователю

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Samsung Galaxy Note 10, пока не представленном производителем официально. Информацией поделился профильный голландский ресурс LetsGoDigital.
Компания Samsung зарегистрировала торговые марки Smart ISO и AI-ISO в европейском патентном бюро EUIPO (European Union Intellectual Property Office).
Заявки были поданы британской компанией Fieldfisher, которая часто выступает от имени Samsung Electronics.
Марки Smart ISO и AI-ISO относятся к классу 9 и охватывают «камеры, смартфоны, датчики камер, программное обеспечение для датчика изображения».
Предположительно, система с «умной» светочувствительностью позволит автоматически регулировать значение ISO в разных условиях съёмки. Она также сможет запоминать предпочтения пользователя для съёмки в разных условиях и со временем совершенствоваться.
Samsung уже назначила презентацию Galaxy Note 10 на 7 августа 2019 года.