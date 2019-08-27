Samsung Galaxy Note 10+ оказался более ударостойким, чем iPhone XS Max

Связано это не в последнюю очередь с тем, что сама Apple во время анонса iPhone XS и XS Max заявляла, что оба устройства защищены “самыми крепкими стеклами для смартфонов в мире, из существующих”. В итоге, чтобы проверить, насколько же хорошо флагманы от Samsung и Apple защищены от физического воздействия, их роняли на твердую поверхность с помощью специального приспособления.

По итогу целой серии различных бросков и ударов, Galaxy Note 10+ вышел победителем из соревнования — несмотря на огромное количество трещин и в целом обильного повреждения, его дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев был полностью работоспособен. iPhone XS Max, в свою очередь, чувствовал себя не так свежо после испытаний.

Полный ход “эксперимента” вы можете посмотреть в видео ниже.