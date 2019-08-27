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Samsung Galaxy Note 10+ оказался более ударостойким, чем iPhone XS Max

Кореец показал себя максимально достойно в этом испытании
Samsung буквально недавно представила свой новый флагман — Samsung Galaxy Note10+. В качестве повода для гордости компания назвала использование в смартфоне закаленного стекла Gorilla Glass 6, причем как для дисплея, так и для задней крышки. В итоге блогер с YouTube-канала PhoneBuff решил проверить ударопрочность устройства в сравнении со своим главным конкурентом — iPhone XS Max.

Связано это не в последнюю очередь с тем, что сама Apple во время анонса iPhone XS и XS Max заявляла, что оба устройства защищены “самыми крепкими стеклами для смартфонов в мире, из существующих”. В итоге, чтобы проверить, насколько же хорошо флагманы от Samsung и Apple защищены от физического воздействия, их роняли на твердую поверхность с помощью специального приспособления.

По итогу целой серии различных бросков и ударов, Galaxy Note 10+ вышел победителем из соревнования — несмотря на огромное количество трещин и в целом обильного повреждения, его дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев был полностью работоспособен. iPhone XS Max, в свою очередь, чувствовал себя не так свежо после испытаний.

Полный ход “эксперимента” вы можете посмотреть в видео ниже.

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