Samsung Galaxy Note 10+ получил лучший дисплей среди смартфонов

Эксперты DisplayMate Technologies провели тестирование дисплея Samsung Galaxy Note 10+ и присвоили ему звание «лучшего смартфонного экрана».

В марте этот титул получил Samsung Galaxy S10, в сентябре 2018 года — iPhone XS Max, до этого он принадлежал Samsung Galaxy Note 9, а ещё раньше лидерство было за iPhone X.

По результатам тестов, смартфон получил награду DisplayMate Best Performing Smartphone Display Award и оценку A+, максимально достижимую. Он установил 13 рекордов по различным показателям

В частности, он установил рекорд по пиковой яркости — 1308 нит, что на 25% лучше результатов прошлогоднего Galaxy Note 9. Также специалисты отметили невероятно высокую абсолютную точность цвета (0,4 JNCD), рекорд по контрастности, и так далее.

Напомним, что компания DisplayMate предоставляет ПО для калибровки дисплеев с 1991 года.