Samsung Galaxy Note 10+ поставит рекорд по экрану

Таким образом, смартфон установит своего рода рекорд среди современных флагманов. Для сравнения, полезная площадь передней панели у Huawei P30 Pro составляет 88,5%, а у OnePlus 7 Pro — 88,4%. У базовой модели Galaxy Note 10 соотношение дисплея к передней панели должно составить 91%.

Компания Samsung запланировала официальную презентацию Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ на 7 августа 2019 года.