Samsung Galaxy Note 10+ поставит рекорд по экрану

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску флагманском смартфоне Samsung Galaxy Note 10+, пока не представленном производителем официально. Информацией поделился известный китайский инсайдер Ice Universe своём аккаунте Twitter.
По данным источника, дисплей Galaxy Note 10+ займёт 92,5% передней панели. Толщина верней кромки составит 2 мм, боковых рамок — 1,5 мм, а «подбородка» — 3,7 мм. Диаметр отверстия под фронтальную камеру составит 4,2 мм. Эти параметры выведены на основе недавно утёкших в сеть реалистичных рендеров смартфона. Диагональ экрана достигает 6,7 дюйма.
Таким образом, смартфон установит своего рода рекорд среди современных флагманов. Для сравнения, полезная площадь передней панели у Huawei P30 Pro составляет 88,5%, а у OnePlus 7 Pro — 88,4%. У базовой модели Galaxy Note 10 соотношение дисплея к передней панели должно составить 91%.
Компания Samsung запланировала официальную презентацию Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ на 7 августа 2019 года.