Samsung Galaxy Note 10 позаимствует функцию у смартфонов Sony

В самом продвинутом варианте Galaxy Note 9 может быть установлено сразу два датчика ToF и очень вероятно, что технология получит название DepthVision Lens. Также недавно Samsung зарегистрировала бренд Make & Play 3D. Судя по всему, речь идёт о технологии, как у флагманов Huawei — можно отсканировать объект, например, игрушку, а затем создать анимацию в дополненной реальности.

Отметим, что функции 3D-сканирования начали появляться уже пару лет назад. Например, в смартфонах Sony Xperia XZ1 и Xperia XZ1 Compact 2017 года выпуска и использовалась камера Motion Eye, которая позволяла создавать 3D-объекты в приложении 3D Creator.

Samsung уже назначила официальный анонс Galaxy Note 10 на 7 августа 2019 года.