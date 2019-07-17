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Samsung Galaxy Note 10 предсказана отличная камера, но у Galaxy S11 будет ещё лучше

Сначала эволюция, потом революция

В сети появилась новая информация, касающаяся новых устройств Samsung, готовящихся в ближайшее время к выпуску. Известный инсайдер под ником Ice Universe поделился подробностями о Galaxy Note 10 и Galaxy S11.

Корейская компания встроит Galaxy Note 10 тот же сенсор основной камеры , что используется во флагманских смартфонах Galaxy S10. Речь идёт о 1/2,55-дюймовом датчике Samsung S5K2L4 разрешением 12 Мп с размером пикселей мкм.

Но помимо сохранённой аппаратной платформы, Samsung привнесёт в Galaxy Note 10 программные улучшения и дополнительные функции для съёмки. Будущий Galaxy S11 же получит уже новую конфигурацию камеры.

Официальный анонс Samsung Galaxy Note 10 запланирован на 7 августа 2019 года. Флагманский Galaxy S11 можно ждать ближе к весне 2020 года.

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