Samsung Galaxy Note 10 разочарует устаревшим процессором

В силу того, что Qualcomm чаще всего анонсирует новые поколения своих флагманских процессоров ближе к декабрю, телефоны, выпускаемые даже во второй половине следующего после этого года, работают на базе чипсета, представленного в начале зимы. Из-за этого они получаются несколько устаревшими на фоне своих конкурентов, которым посчастливится выйти в начале года. Теперь же, когда Qualcomm анонсировала новый процессор в середине лета, есть шансы, что такие смартфоны как Google Pixel 4 окажутся не такими уж и неконкурентоспособными.

К сожалению, в их число не входит Samsung Galaxy Note 10. Так, согласно данным WinFuture, новый флагман корейского гиганта для европейского рынка будет оснащен более мощным процессором Exynos, чем стоял в Galaxy S10, в то время как американский и китайский рынки получат уже устаревший Snapdragon 855, а не Snapdragon 855 Plus. С одной стороны, новость достаточно грустная, а с другой, учитывая, что нам уже сейчас известно о смартфоне, абсолютно всех покупателей устройства ожидает очень и очень достойный аппарат. Ну а так как для российского рынка будет поставляться версия на Exynos, то нам и переживать-то особо не о чем.