Samsung Galaxy Note 10+ с честью прошёл тест на прочность

Известный испытатель смартфонов Зак Нельсон (Zach Nelson) под ником JerryRigEverything проверил на прочность флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 10+ 5G.

Сломать фирменный стилус S Pen оказалось несложно — при небольшом усилии его можно легко переломить пополам. Сам же смартфон тест на изгиб смартфон выдержал отлично, он почти не деформировался и вернулся в исходную форму.

На дисплее царапины не появились вплоть до материалов твердостью 7-го уровня по шкале Мооса благодаря защитному стеклу Corning Gorilla Glass 6. Обычные ключи, монеты и прочие мелкие вещи в карманах не повредят такому экрану. Также выдержала испытание и задняя панель. При проверке огнём дисплей выдержал даже 20-секундную обработку.