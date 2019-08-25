Samsung Galaxy Note 10 сравнили по быстродействию с Huawei Mate 20 Pro на видео

Видеоканал FoneTech на Youtube опубликовал сравнение производительности двух флагманских смартфонов Samsung Galaxy Note 10 и Huawei Mate 20 Pro на реальных задачах.

Аппаратной основой участвующего в тесте Samsung Galaxy Note 10 стал фирменный процессор чипсетом Exynos 9825, в то время как Huawei Mate 20 Pro — Kirin 980. У флагмана Samsung используется 8 ГБ оперативной памяти, а Huawei — только 6 ГБ ОЗУ.

В видеоролике показываются реальные задачи, с которыми пользователи смартфонов сталкиваются в обычной жизни — просмотр интернет-сайтов, различные игры, звонки, перезагрузка и так далее.