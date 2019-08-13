Samsung Galaxy Note 10+ вдвое обгоняет Galaxy Note 9 и iPhone XS Max по скорости зарядки

Новый флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 10+ протестировали на скорость зарядки. Роликом со сравнительным тестом поделился канал Youtube под названием Gadgets Portal.

Galaxy Note 10+ сравнивался с прошлогодним Galaxy Note 9, OnePlus 7 Pro и iPhone XS Max. При этом новинка показала себя самой быстрой. Во время тестов использовалась комплектная зарядка мощностью 25 Вт, тогда как по характеристикам Galaxy Note 10+ поддерживает зарядки до 45 Вт, но такой зарядник придётся покупать отдельно.

На заряд с нуля до 100% аккумулятора ёмкостью 4300 мАч ушло у Galaxy Note 10+ 1 час и пять минут. За 10 были достигнуты 22%, за 30 минут — 64%, за 60 минут — 96%.

На полную зарядку OnePlus 7 Pro с аккумулятором 4000 мАч и фирменной зарядкой на 30 Вт ушло 1 час и 25 минут. Причина такой разницы в том, что на приближении к 100% мощность зарядки у OnePlus 7 Pro упала до 10 Вт, а у Galaxy Note 10+ — до 15 Вт. iPhone XS Max потратил на полную зарядку 2 часа и 3 минуты, а Galaxy Note 9 — 1 час и 54 минуты.