Samsung Galaxy S10 будет медленнее, чем флагманы-конкуренты на Snapdragon 855

Отметим, с процессорами Exynos корейский производитель выпускает флагманы на европейский рынок, а на базе Snapdragon — на американский и некоторых других регионах. В однопоточном тесте Exynos традиционно быстрее, во многопоточном быстрее Snapdragon.

Это правило сработало и для Galaxy S10 с Exynos 9820 в сравнении с бенчмарками ожидаемых флагманов на базе Snapdragon 855. Например, пока не анонсированный Sony Xperia XZ4 набрал 3497 и 12801 балл, соответственно.

Samsung уже объявила дату анонса флагманских смартфонов Galaxy S10. Дебют состоится на мероприятии Unpacked, назначенном на 20 февраля 2019 года.

По неофициальным данным, в серию войдут три основные модели — продвинутая 6,4-дюймовая Galaxy S10+, базовая 6,1-дюймовая Galaxy S10, упрощённая 5,8-дюймовая Galaxy S10 Lite или Galaxy S10 E. Также ожидается отдельная вариация с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.