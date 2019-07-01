Samsung Galaxy S10 полностью сгорел во время зарядки

В апреле сообщалось о первом случае возгорания Samsung Galaxy S10 5G — первого смартфона Samsung с поддержкой сотовых сетей пятого поколения 5G. Покупатель из Южной Кореи тогда тоже опубликовал фото аппарата, явно не подлежащего ремонту.

После фиаско с Galaxy Note 7, компания Samsung внедрила продвинутые проверки для аккумуляторов своих смартфонов. Это сработало, случаев с возгоранием флагманов Samsung, действительно, стало мало. Тем не менее, иногда подобное случается.