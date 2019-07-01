Samsung Galaxy S10 полностью сгорел во время зарядки

Пользователь социальной сети Weibo, китайского аналога Twitter, пожаловался на сгоревший смартфон Samsung Galaxy S10.
По словам пострадавшего, он купил смартфон 26 мая. Samsung Galaxy S10 использовался всего день. Его понадобилось подзарядить, но на зарядке смартфон задымился и загорелся. Довольно быстро новенький дорогущий флагман превратился в обугленное нечто, в котором сложно узнать смартфон. Желающие могут полюбоваться на фото и даже видео «останков».
В апреле сообщалось о первом случае возгорания Samsung Galaxy S10 5G — первого смартфона Samsung с поддержкой сотовых сетей пятого поколения 5G. Покупатель из Южной Кореи тогда тоже опубликовал фото аппарата, явно не подлежащего ремонту.
После фиаско с Galaxy Note 7, компания Samsung внедрила продвинутые проверки для аккумуляторов своих смартфонов. Это сработало, случаев с возгоранием флагманов Samsung, действительно, стало мало. Тем не менее, иногда подобное случается.