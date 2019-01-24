Samsung Galaxy S10+ превзошёл ожидания по автономности

В сети появились новые подробности о флагманских смартфонах компании Samsung, запланированных к выпуску в 2019 году. Информацией поделился довольно известный китайский инсайдер под ником Ice Universe в своем аккаунте Twitter.

Согласно более ранним утечкам, в старшей модели серии, Samsung Galaxy S10+, используется аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Теперь же, стало известно, что батарея будет более мощной — ёмкостью 4100 мАч. Также по данным источника, смартфон будет иметь толщину всего 7,8 мм.

Для сравнения, прошлогодний смартфон Galaxy S9+ оснащается аккумулятором ёмкостью 3500 мАч, а толщина составляет 8,5 мм.

Samsung уже объявила дату анонса флагманских смартфонов Galaxy S10. Дебют состоится на мероприятии Unpacked, назначенном на 20 февраля 2019 года.

По неофициальным данным, в серию войдут три основные модели — продвинутая 6,4-дюймовая Galaxy S10+, базовая 6,1-дюймовая Galaxy S10, упрощённая 5,8-дюймовая Galaxy S10 Lite или Galaxy S10 E. Также ожидается отдельная вариация с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.