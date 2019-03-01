Samsung Galaxy S10 продаётся лучше прошлогодней модели

Предзаказ на смартфоны флагманской серии Samsung Galaxy S10 в России оказались намного успешнее прошлых кампаний. Об этом рассказало издание «Ведомости» со ссылкой на материалы производителя.

По данным Samsung, за неделю покупатели оформили предзаказов в 2,5 раза больше, чем в прошлом году на Samsung Galaxy S9, и в 3,5 раза больше, чем на Galaxy S8 в 2017 году. Samsung не указывает абсолютных величин продаж.

По словам знакомого менеджеров Samsung, за неделю могло быть заказано 25 000–30 000 аппаратов. В прошлом году продажи Samsung Galaxy S9 достигли уровня 25 тысяч в России только за полный первый месяц продаж.

Оформить предварительный заказ на Galaxy S10, S10+ и S10е в российских магазинах можно с 21 февраля, предзаказ открылся на следующий день после анонса. Смартфоны станут доступны в России с 8 марта 2019 года. Цены на них такие: Samsung Galaxy S10e за 56 990 рублей, Samsung Galaxy S10 за 68 990 рублей, Samsung Galaxy S10+ за 76 990 рублей и Samsung Galaxy S10+ в керамическом корпусе 12 ГБ+1 ТБ за 124 990 рублей.