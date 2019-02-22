Samsung Galaxy S10 сравнили по производительности с Xiaomi Mi 9 и iPhone XS Max

Ресурс GSMArena провёл тщательно тестирование смартфонов Samsung Galaxy S10 и S10+ в популярных бенчмарках. Испытаниям подверглись версии на базе процессора Exynos 9820, предназначенная для международного рынка, за исключением Китая и США, где предлагается версия с Snapdragon 855.

Процессор содержит два высокопроизводительных кастомных ядра Mongoose M4, два ядра Cortex-A75 для оптимальной производительности и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55. Также в состав чипа входит графика ARM Mali-G76 MP12 и модуль нейронных вычислений NPU (Neural Processing Unit).

По результатам тестов, производительность Samsung Galaxy S10 и S10+ с Exynos 9820 оказалась на уровне флагманов с Snapdragon 855, вроде Xiaomi Mi 9. В одноядерном тесте благодаря возможностям Mongoose M4, процессор обходит Snapdragon 855, но уступает Apple A12 Bionic, который используется в iPhone XS Max. Что касается графики, то она тоже оказалась на уровне, только иногда показывая сниженную производительность.