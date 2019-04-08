Samsung Galaxy S10 взломали с помощью отпечатков пальцев с бокала вина

Пользователь сервиса Imgur под ником darkshark решил поставить эксперимент и выяснить, насколько безопасен флагманский смартфон Samsung Galaxy S10.

Он сделал снимок отпечатка пальца на бокале вина, обработал его в Photoshop, затем создал 3D-модель в 3ds Max, что позволило напечатать «отпечаток пальца» на 3D-принтере.

Печать заняла 13 минут и за три попытки пользователь получил рабочий «отпечаток», который «на ура» прошёл аутентификацию встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев.

В Samsung Galaxy S10 используется ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, который должно быть сложнее обмануть, чем существующие аналоги. Тем не менее, как показал тест, никакой сложности в этом нет.