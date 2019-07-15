Samsung Galaxy S11 обзаведётся раздвижным дисплеем

Офис интеллектуальной собственности Республики Корея выдал компании Samsung Electronics патент на новый форм-фактор смартфона. Это не складной смартфон, но в нём тоже используется гибкий дисплей большого размера.
Голландский ресурс LetsGoDigital дополнил патент качественными рендерами смартфона, выполненными на основе описания и схематичных изображений.
В сложенном состоянии смартфон выглядит вполне обычным по современным меркам. Экран смартфона можно «раздвинуть», в результате его площадь увеличится, примерно, на 50%. «Запасная» часть экрана хранится свёрнутой в правой части корпуса.
Когда именно Samsung возьмётся за воплощение данной разработки в жизнь пока не ясно, но нельзя исключать появление подобного Samsung Galaxy S11 на будущий год.