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Сегодня 17:04

Samsung Galaxy S11 обзаведётся раздвижным дисплеем

Компания запатентовала подобную конструкцию

Офис интеллектуальной собственности Республики Корея выдал компании Samsung Electronics патент на новый форм-фактор смартфона. Это не складной смартфон, но в нём тоже используется гибкий дисплей большого размера.

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Голландский ресурс LetsGoDigital дополнил патент качественными рендерами смартфона, выполненными на основе описания и схематичных изображений.

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В сложенном состоянии смартфон выглядит вполне обычным по современным меркам. Экран смартфона можно «раздвинуть», в результате его площадь увеличится, примерно, на 50%. «Запасная» часть экрана хранится свёрнутой в правой части корпуса.

Когда именно Samsung возьмётся за воплощение данной разработки в жизнь пока не ясно, но нельзя исключать появление подобного Samsung Galaxy S11 на будущий год.

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