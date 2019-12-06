Samsung Galaxy S11+ оснастят батареей рекордной емкости

Так, если верить имеющимся данным, аккумулятор грядущего Galaxy S11+ будет иметь рекордную емкость — целых 5 000 мАч! Да, на фоне китайских “собратьев” данный показатель сложно назвать каким-то необычным, но флагманы от А-брендов редко-то обходятся батареями на 4 000 мАч, а тут на целую 1 000 больше! Стоит напомнить, что на сегодняшний день самым емким аккумулятором среди флагманов Samsung обладает Galaxy S10 5G с 4 500 мАч “под капотом”, следом за ним идут Galaxy Note 10+ и Galaxy S10+ с 4 100 и 4 300 мАч соответственно.