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Samsung Galaxy S11+ оснастят батареей рекордной емкости

Учитывая слухи о наличии быстрой зарядки, беспокоиться о скорости зарядки не имеет смысла
Каждое новое поколение Samsung Galaxy S показывает прирост не только в фотовозможностях и мощности процессора, но также и в автономности за счет увеличения емкости аккумулятора. Вот и грядущий Galaxy S11+ не станет исключением в этом плане — южнокорейский регулятор уже сертифицировал батарею новинки, благодаря чему стала известна ее емкость.

Так, если верить имеющимся данным, аккумулятор грядущего Galaxy S11+ будет иметь рекордную емкость — целых 5 000 мАч! Да, на фоне китайских “собратьев” данный показатель сложно назвать каким-то необычным, но флагманы от А-брендов редко-то обходятся батареями на 4 000 мАч, а тут на целую 1 000 больше! Стоит напомнить, что на сегодняшний день самым емким аккумулятором среди флагманов Samsung обладает Galaxy S10 5G с 4 500 мАч “под капотом”, следом за ним идут Galaxy Note 10+ и Galaxy S10+ с 4 100 и 4 300 мАч соответственно.

Также стоит отметить, что последние слухи утверждают, что новинка от Samsung будет оснащена зарядным блоком на 45 Вт, благодаря чему даже столь огромный аккумулятор можно будет зарядить в пределах более-менее адекватного времени.