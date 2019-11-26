Samsung Galaxy S11 оснастят "сумасшедшим" 100-кратным приближением камеры

Кроме того, смартфон также оборудуют времяпролетной камерой и телефотомодулем на 48 Мп. По словам источника, Galaxy S11 будет иметь десятикратный зум “без потери качества”, а также впечатляющее 100-кратное приближение камеры. Так, 100-кратный гибридный зум смартфона позволит Galaxy S11 заменить стандартный телескоп. Что касается режима видео, то здесь все также многообещающе. Сообщается, что Galaxy S11 и Galaxy S11+ смогут снимать видео в высококачественном разрешении 8K на скорости 30 кадров в секунду.

Устройство оснастят 6,9 дюймовым AMOLED экраном, частота обновления которого будет достигать 120 Гц. Galaxy S11, равно как и Galaxy S11+ будут работать на базе процессора Exynos 990 с поддержкой 5G сетей.