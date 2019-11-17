Samsung Galaxy S11 сможет снимать видео в 8К

На данный момент однозначных данных о том, что 8К появится в Samsung Galaxy S11 - нет. Однако пользователи уверены в этом, поскольку процессор Exynos 990 уже оснащен поддержкой 8К скоростью в 30 кадров/c. Кроме того, для того, чтобы иметь возможность записывать в 8К требуется датчик с 33 177 600 пикселями, в то время как Galaxy S10 оборудован лишь 12 000 000 пикселями.

Помимо повышения качества, в коде было найдено и обновленное соотношение сторон 20:9, которое ранее уже приписывали Galaxy S11.