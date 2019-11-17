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Samsung Galaxy S11 сможет снимать видео в 8К
И получит разрешение сторон 20:9
Буквально недавно, при помощи кода третьей бета-версии прошивки One UI 2.0 для Samsung Galaxy S10, были найдены детали нового Samsung Galaxy S11. В частности, подтвердилось наличие 108 Мп камеры. Однако еще более интересные особенности грядущего флагмана были найдены в четвертой бета-версии.
Так, в коде обновленного приложения Samsung Camera содержится строчка, которая явно указывает на наличие в камере возможности записывать видео в разрешении 8К.
На данный момент однозначных данных о том, что 8К появится в Samsung Galaxy S11 - нет. Однако пользователи уверены в этом, поскольку процессор Exynos 990 уже оснащен поддержкой 8К скоростью в 30 кадров/c. Кроме того, для того, чтобы иметь возможность записывать в 8К требуется датчик с 33 177 600 пикселями, в то время как Galaxy S10 оборудован лишь 12 000 000 пикселями.
Помимо повышения качества, в коде было найдено и обновленное соотношение сторон 20:9, которое ранее уже приписывали Galaxy S11.